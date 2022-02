Elisa apanha do próprio pai após ser flagrada na cama com Davi em ‘Além da Ilusão’

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Matias (Antonio Calloni) continuará sem aceitar o romance de Elisa (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti). Após dar um flagra no casal na cama, o juiz partirá para cima da própria filha que levará um tapa.

Ao notar o sumiço da primogênita do hotel, ele conseguirá o endereço do mágico e dará um flagra nos dois após uma noite de amor. “Não diga nada e se vista! Agora!”, bradará o homem furioso com o que acabou de ver.

“Eu gostaria que o senhor soubesse que eu amo sua filha e quero me casar com ela”, tentará argumentar o rapaz apaixonado. Matias ficará ainda mais furioso e dará um soco no jovem. “Desgraçado!”, gritará.

Elisa desafiará o pai e ficará entre ele e seu amor. “Davi é o meu amor, não admito que fale assim com ele, papai! Nós nos amamos, vamos ficar juntos mesmo que o senhor não permita!”, falará a mocinha.

“Nós dois estamos apaixonados! Não sou um aproveitador. Sou honesto, trabalhador. Hoje mesmo parto para o Rio de Janeiro para assinar um contrato com o Cassino Carioca”, argumentará mais uma vez o mágico.

“O que quer dizer com isso? Que vai ficar rico fazendo mágica para um bando de bêbados e viciados em jogatina? Faz-me rir! Se quisesse ser mesmo alguém na vida, usava o diploma que tem e arrumava um emprego!”, debochará o juiz.

Logo depois, já no hotel, Matias discute com a filha e após ela dizer que ele já não é mais o pai dela, Elisa leva uma bofetada do vilão. “Olha o que me fez fazer! Olha só o que me fez fazer!”, dirá ele enquanto a filha pede socorro após ser trancafiada.