Em ‘Além da Ilusão’, Leônidas descobre grande segredo de Matias; entenda

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Leônidas (Eriberto Leal) descobrirá que Matias (Antonio Calloni) matou a própria filha na primeira fase da trama das 18h. “O senhor se acalme, doutor. Por que esse rapaz viria até a fazenda?”, soltará ele durante uma conversa com o juiz. As informações são do “Observatório da TV”.

Foto: Reprodução/TV Globo

O crápula será o responsável por soltar as informações para Leônidas. “Para me atazanar, ué! Para me acusar! Ele diz que fui eu que matei a Elisa. Imagina se eu ia atirar contra minha própria filha? O meu tesouro? A minha razão de viver? Foi ele! Ele!”, soltará Matias durante um surto.

“Todo mundo sabe disso, doutor Matias. Até mesmo a polícia. Tanto que o Davi foi condenado. Fica tranquilo que esse mágico deve estar a mil léguas daqui”, responderá o homem que apesar de solidarizar com o vilão, ficará com a pulga atrás da orelha por conta da reação dele.

