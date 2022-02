Em ‘Além da Ilusão’, Matias vai para cima de Augusta após ela livrar Davi: ‘Pro tronco’

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Augusta (Olívia Araújo) será humilhada por Matias (Antonio Calloni) após escolher estar do lado da verdade após o assassinato de Elisa (Larissa Manoela). As informações são do site “Purepeople”.

Tudo começará quando a governanta decidir contar para Violeta (Malu Galli) o que se lembra do dia em que a primogênita do casal foi morta. “Davi é um jovem encantador. Parecia um bom rapaz, trabalhador, dedicado. Elisa estava muito apaixonada, muito feliz”, iniciará ela.

“Vou lhe contar o que vi. Depois de trancar Elisa no quarto, doutor Matias resolveu ir atrás do mágico. Pegou a arma e um bocado de dinheiro da pasta e disse: se o vigarista não sumir da vida da Elisa por bem, vai ser por mal”, lembrará Augusta.

“Talvez o mágico esteja falando a verdade. Que foi o doutor que atirou, mas acabou errando a mira e acertando Elisa sem querer. Ele estava muito nervoso”, completará.

Ela ainda questionará a patroa sobre o resultado do primeiro laudo que mostrou o rapaz como inocente. “Por que o primeiro laudo de perícia não mostrou as digitais do Davi na arma? Matias, foi você que atirou na Elisa? Fala a verdade pra mim!”, dirá.

A mulher irá tirar dúvidas com o marido após a conversa com a governanta e ele ficará revoltado com a situação. O juiz ameaçará Augusta e chegará a colocar a mão em seu pescoço. “Se os tempos fossem outros, Augusta, você já tinha ido pro tronco e perdido essa língua”, dirá.

“Nunca mais fale de mim para a minha esposa, ou para qualquer pessoa que seja. Está entendido?”, soltará o crápula. “Maldito. Se o castigo dos homens não vier pra esse demônio, que venha o castigo de Deus”, dirá ela revoltada após ficar sozinha.