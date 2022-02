Em apresentação nostálgica, Olodum agita Bahia Folia em Casa

Foto: Acervo iBahia



No nosso ‘Bahia Folia em Casa’, não poderia faltar uma banda que é um patrimônio cultural imaterial do estado. Com muita alegria recebemos o Olodum, que além de cantar seus sucessos, também recebeu a participação especial de Margareth Menezes no palco, cantando ‘Faraó’.

Ao relembrar vivências marcantes de carnavais passados, antes de comandarem os tambores da Banda Olodum, todos os vocalistas – Lucas, Lázaro e Mateus -, destacaram momentos que viveram ao som da banda, que anos depois viriam a cantar. “Nada é por acaso”, reforçou Mateus Vidal.

Lucas destacou ainda o ano da homenagem que o Olodum fez ao tropicalismo. Na época, o trio saiu forrado por cachos de banana. “Me marcou muito. Daí não teve jeito, eu tive que virar cantor!”, disse o artista ao iBahia.

Ao relembrarem os muitos perrengues que viveram na carreira, Lázaro destacou um que aconteceu na Avenida Castro Alves. O trio quebrou impedindo a passagem de vários outros que passaram naquele ano. “Além de empatar o nosso carnaval, empatou o de muita gente porque o trio ficou atravessado na Castro Alves”, relembrou o cantor.

Além do Olodum, o Bahia Folia em Casa terá mais 10 atrações que fazem parte do carnaval, com seus diferentes ritmos e estilos. São eles: É O Tchan, Psirico, Durval Lelys, Lincoln, Olodum, Timbalada, Margareth Menezes, Léo Santana, Parangolé, Mari Antunes e Tayrone. Você confere o bate-papo e o show completo do Olodum para o Bahia Folia no nosso canal do youtube.



