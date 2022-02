Em Boipeba, Ivete Sangalo anda de cavalo e curte marido

Ivete Sangalo usou as redes sociais para compartilhar registros dos seus dias em Boipeba, na cidade de Cairu, na Bahia, ao lado do marido Daniel Cady. Nas imagens, a cantora aparece andando de cavalo e tomando banho de mar.

Famosos reagiram à publicação, com emojis de coração, como a ex-BBB Carol Peixinho, a cantora Priscilla Alcantara, que faz o The Masked Singer junto com Ivete, e o humorista Tom Cavalcanti.