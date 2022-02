Em clima de carnaval: Luiz Caldas é atração do Baile do Sollar Baía no sábado, no dia 26

Foto: Reprodução/ Instagram

O Baile do Sollar Baía receberá o axé de Luis Caldas no sábado (26) a partir das 16h no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). O evento que terá seis dias de festa, com apresentações de Babado Novo, Gerônimo, Tuca e Batifun e outros nomes do carnaval baiano, já tem ingressos à venda através do Sympla.

Luis Caldas, a nova atração confirmada, trará em seu repertório hits clássicos como “Haja Amor”, “Tieta”, “Beverly Hills”, “Ajayô”, “Magia”, “Lá vem o guarda”, “Minha Princesa”, e “Mademoiselle”, entre outros sucessos de antigos carnavais.

Em clima de carnaval, os valores estão a partir de R$ 80,00. É válido lembrar do cumprimento das medidas de segurança, como o uso de máscara e a apresentação do cartão de vacina.