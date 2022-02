Em comemoração aos 197 anos, PM e Hemoba iniciam campanha de incentivo à doação de sangue

Foto: SGP/ DPCDH

Em comemoração aos 197 anos, a Polícia Militar da Bahia lançou, nesta quinta-feira (17), em parceria com a Fundação Hemoba, a 3ª edição da campanha “Doe uma gota de carinho”. A mobilização seguirá até o dia 20 abril em todas as 29 unidades de coleta da capital e interior do estado.

A campanha chega quando os estoques da instituição seguem registrando queda por conta do aumento dos casos de síndromes respiratórias. As doações podem ser feitas nos pontos fixos das cidades de Feira de Santana, Camaçari, Eunápolis, Barreiras, Recôncavo da Bahia, Alagoinhas, Vitória da Conquista e outras regiões do estado.

Para ser um doador é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. As doações estão sendo feitas com horário agendado através do site ou pelos telefones de contato (71) 3116-5642 ou 3116-5643.

Confira aqui mais detalhes e pontos de doação na capital baiana.