Em jogo da discórdia, Gustavo critica comportamento de Vyni: ‘se esconde nas amizades’

Recordista das placas “não ganha” durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (21), Gustavo aproveitou a vez dele para criticar as atitudes de Vyni no BBB 22. O ex-Casa de Vidro acredita que o cearense se esconde nas alianças que construiu.

“Toda a semana eu vou em um alvo, não sou que nem vocês. Vyni tem potencial e é uma ótima pessoa, mas você se esconde dentro desse poderoso grupo de amizade que se envolveu”, declarou o brother.

Gustavo também se pronunciou sobre as cinco placas de “não ganha” que recebeu. “Não me importo até porque em nenhuma dessas placas tem escrito ‘planta’. É preocupante estar nesse jogo e não receber estar no paredão e não receber nenhuma placa. Eu sei que meu jogo é arriscado”, rebateu.

Gustavo está emparedado e disputa a permanência na casa ao lado de Brunna e Paulo André. Não deixe de votar em nossa enquete!

Leia mais sobre BBB no iBahia.com