Em menos de 24 horas, quatro suspeitos de assaltar ônibus são presos em Salvador

Até a manhã desta quinta-feira (24), quatro suspeitos de roubos em transportes coletivos foram presos em Salvador. Segundo a Polícia Militar, os flagrantes aconteceram nas proximidades da Feira de São Joaquim, no Comércio, no Largo da Calçada e na altura do viaduto do pedágio, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.