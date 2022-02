Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Tonico atrapalha final feliz de Dolores e Nélio; saiba como

Nem na reta final de “Nos Tempos do Imperador”, Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa) conseguirão paz. Na última semana da trama, o casal ficará devastado por conta de um entrave causado por Tonico Rocha (Alexandre Nero). As informações são do ..

Nas cenas que serão exibidas na quarta-feira (2), eles invadirão a casa do vilão em busca de pistas sobre o paradeiro de sua filha. Após encontrarem uma foto dele com a pequena, eles localizarão o sítio onde o vilão manteve Mercedes escondida durante todo esse tempo.

Dolores cairá no choro após conseguir reunir sua família novamente e chegará a apresentar Mercedes para Lota (Paula Cohen) que ficará emocionada ao pegar a neta no colo pela primeira vez. Nesse momento, ela jurará ser uma avó melhor do que foi como mãe.

Apesar de estar com a família reunida, Dolores ficará triste por não conseguir se casar de véu e grinalda com o seu verdadeiro amor por causa de Tonico. Para o casal poder se casar formalmente na igreja, precisarão aguardar a morte do crápula ou tentar uma anulação do primeiro casamento no Vaticano, o que seria um processo longo e desgastante na época em que se passa a trama.