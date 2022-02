Em ‘O Clone’, Jade dá surra em Ranya após descobrir traição: ‘Você me paga!’

Nos próximos capítulos de “O Clone” a treta entre Jade (Giovanna Antonelli) e Ranya (Nivea Stelmann) chegará ao ápice e a protagonista dará uma surra daquelas na segunda esposa de Said (Dalton Vigh) após descobrir fofoca que destruiu seus planos.

Tudo começará após a rival da mocinha contar para Said sobre os planos da sobrinha de Ali (Stênio Garcia) de roubar Khadija (Carla Diaz) com a ajuda de Lucas (Murilo Benício) para fugirem e iniciarem uma nova vida juntos.

Ao descobrir a informação, Said não desistirá de ficar com Jade, mas reforçará a segurança da mansão para que ninguém entre ou saia sem sua permissão, o que jogará um balde de água nos planos da mocinha.

O barraco começará após Jade descobrir que Ranya foi a responsável por dedurar o sequestro de sua filha. “Você me paga, sua cobra!”, gritará. “Você que é uma cobra venenosa, que Alá diminua seus dias”, falará a segunda esposa. A briga será grande e os funcionários do ricaço precisarão separar as duas.

“Parem com isso! Não quero briga na casa dos outros! Vocês duas tratem de se harmonizar já”, dirá Said. Ela tá querendo me jogar contra você porque ela quer ser a primeira esposa. Sempre quis ser”, soltará Jade.

“Eu falei o que era verdade. Você combinou com seu amante de roubar Khadija. Você disse que Said nunca mais ia vê-la”, rebaterá Ranya. O ricaço dará ordem para a discussão acabar ali e manda a segunda esposa ir para o quarto.

Sozinho com Jade ele dá uma advertência para a amada. “Que você nem tente! Você já me provocou demais, eu não liberto mais você. Esqueça o Lucas. Você nunca vai se casar com ele”, finalizará.