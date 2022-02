Em ‘O Clone’, Jade decide abandonar Lucas após descobrir traição; entenda

Jade (Giovanna Antonelli) viverá um verdadeiro inferno em sua vida nos próximos capítulos de “O Clone”. A mocinha será mandada por Said (Dalton Vigh) para o Marrocos sem Khadija (Carla Diaz), o que revoltará a mocinha na trama.

Sua relação com Lucas (Murilo Benício) ficará ainda pior após ele negar o pedido da amada e trair sua confiança. Jade suplicará que ele sequestre Khadija, para os três fugirem juntos e viverem sua grande história de amor, mas ele não acatará o pedido da mocinha.

“Eu não acredito que Lucas vai me faltar em uma hora dessas. Ele me disse que me ajudaria, que não me deixaria perder Khadija. Ele tem medo de arriscar. Medo de arriscar depois de tudo que eu arrastei por causa dele? Eu joguei minha vida no vento”, soltará ela durante uma conversa com Sumaya (Carolina macieira).

“Bem que o tio Ali (Stênio Garcia) me disse que temos que desconfiar do amor quando ele estiver rindo pra nós e eu não desconfiei. Se o Lucas não fizer o que eu pedi para ele fazer, nunca mais… Eu faço as minhas malas e saio da vida dele”, falará revoltada.