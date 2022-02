Em ‘O Clone’, Jade se desespera após Said cancelar divórcio: ‘Brincando com minha vida’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) sentirá um gostinho da liberdade após ganhar uma pré-autorização de Ali (Stênio Garcia) para viver seu romance com Lucas (Murilo Benício).

Acontece que, tudo irá por água abaixo após Said (Dalton Vigh) voltar atrás no processo do divórcio e decidir dar mais uma chance para seu casamento com a mocinha.

Em uma visita até a casa de Jade, Lucas será recebido com a cara na porta graças ao desejo do ricaço de retomar o relacionamento.

“As coisas mudaram. A Jade não vai com você agora. O Said manifestou arrependimento. Os nossos costumes determinam condições muitos difíceis para que ela continue como esposa dele. Se o Said não aceitar essa condição, eu aceito fazer a entrega de Jade para você conforme o combinado. Tudo depende de ele aceitar ou não a prova determinada por Alá”, explicará Ali para o protagonista.

Jade ouvirá a conversa de seu tio com o amado e, em desespero, irá tirar satisfações após Lucas ir embora. “Se aconteceu assim, é porque pode ser o melhor para você”, argumentará Latiffa.

“Melhor para mim? Said está brincando com minha vida e isso é o melhor para mim?”, soltará a mocinha sem paciência. “Jade, nós estamos seguindo tudo o que manda o Livro Sagrado. Se o marido deseja, temos que dar a última chance”, rebaterá seu tio.

“E meu desejo não conta? Se o senhor quisesse, poderia ter evitado. Eu sei que podia”, soltará Jade que sairá do local transtornada com o acontecido.