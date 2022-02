Em ‘O Clone’, Jade usa Ranya e toma medida desesperada para salvar Khadija; saiba qual

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) mostrará que é capaz de tudo para conseguir ter sua filha de volta, inclusive cometer uma loucura.

Após perceber que Said (Dalton Vigh) não voltará atrás em seu posicionamento de afastá-la de Khadija (Carla Diaz) ela decidirá sequestrar a própria filha e tomar as rédeas de sua vida na marra.

Disposta a fazer tudo para conseguir a guarda da menina, a mocinha usará Ranya (Nívea Stelmann) para ajudá-la em seu plano. Seduzida pela promessa de ser a primeira esposa de Said, a mulher irá colaborar com a protagonista e a deixará ligar para Lucas (Murilo Benício) a fim de armarem um plano.

Jade conseguirá falar rapidamente com o amado e explicará que deu tudo errado e Said está irredutível em sua ideia de separar ela da filha. Ela implorará para o ricaço a ajudar no sequestro da menina, pois assim que ela estiver com Khadija, ela poderá fugir com ele para viverem seu grande amor.

Ranya guardará o segredo da ex-rival e chegará a simpatizar com a moça ao perceber que ela faria de tudo pelo bem-estar da filha.