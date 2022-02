Em ‘O Clone’, Nazira toma atitude surpreendente ao ver sofrimento de Jade; saiba qual

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Nazira (Eliane Giardini) surpreenderá o público ao tomar uma atitude inesperada na trama. A personagem rancorosa deixará as desavenças de lado e ajudará Jade (Giovanna Antonelli) ao ver de perto o sofrimento da mocinha.

Barrada de ver a própria filha que está doente, Jade pedirá ajuda para a irmã de Said (Dalton Vigh) que não se conformará com as ordens do crápula e estará decidida em ajudar a moça a ver Khadija (Carla Diaz). “Me diz como está minha filha”, suplicará Jade.

“Entra”, falará a ex-cunhada deixando a mocinha chocada. Nazira pedirá que os seguranças abram o portão e finjam que nada aconteceu. “Ninguém viu nada aqui. Se alguém viu, eu arranco os olhos”, dirá ela.

“Anda logo antes que Said volte”, falará para Jade. “Você e aquela outra odalisca nunca se importaram com minha sorte. Se fosse por conta de vocês, eu morria seca, sem marido e sem filhos”, continuará ela rancorosa, mas ajudando a mãe a ver sua filha.

Veja mais notícias em iBahia.com