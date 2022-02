Em ‘O Clone’, Ranya fica devastada ao ouvir confissão de Said; saiba qual

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Ranya (Nívea Stelmann) ficará devastada ao escutar uma conversa de Said (Dalton Vigh). Apaixonada pelo ricaço, a segunda esposa ficará ciente que o homem só possui olhos para Jade (Giovanna Antonelli) e ela não teria chance de ser a primeira esposa.

O momento em que Ranya ouvirá o que não deveria será durante uma conversa do ricaço com seu irmão, Mohamed (Antônio Calloni). “Joga essa odalisca no vento. Joga Jade no vento antes que ela arraste você para arder junto com ela no mármore do inferno”, dirá ele sem entender a obsessão de Said.

“Jade entrou no meu coração e se misturou com ele como o café e o leite se misturam. Eu não consigo jogá-la no vento sem jogar meu coração também”, responderá ele apaixonado enquanto a segunda esposa ouve atrás da porta e chora com a revelação.

“Isso parece obra de um gênio ruim. Você tem Ranya! É uma mulher para você amar, não essa Jade”, argumentará seu irmão. “Eu sei, Mohamed. Mas o amor não escolhe com a cabeça. Escolhe com o coração. E o meu coração e a minha cabeça não estão se harmonizando mais”, soltará Said.

Ranya ficará desolada e sem esperanças para um futuro como primeira esposa. “Ele não tem amor por mim… Ele só tem amor por ela. Só por ela!”, dirá.

