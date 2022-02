Em ‘O Clone’, Said é escorraçado pela família por causa de Jade: ‘Escravo da odalisca’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) será escorraçado por sua família após se separar três vezes de Jade (Giovanna Antonelli) e armar um casamento falso para conseguir a mocinha de volta. “Você é escravo dessa odalisca”, dirá o seu irmão.

O ricaço passará por uma verdadeira sessão de ofensas onde ouvirá tudo que está entalado na garganta de seus familiares. “Se você ficar com essa mulher, você derruba nossa casa. Ela disse na frente de todo mundo que não quer mais você. Dá o divórcio a essa espetaculosa”, dirá Mohamed (Antonio Calloni).

“Eu não posso. Me dói mais ficar sem ela do que arrastar minha cara pelo chão da Medina” dirá ele ainda apaixonado por Jade. Abdul (Sebastião Vasconcellos) também tentará convencer Said de desistir da ideia de voltar para a moça, mas ele não voltará atrás.

“O livro diz que para Jade continuar sua esposa, ela vai ter que se casar com outro homem e se divorciar dele. Aí sim, ela será livre para você. Antes, não. Se você quiser continuar o casamento, é assim que tem que fazer”, falará Ali (Stênio Garcia).

Said então aceitará a condição e irá se preparar para armar um novo casamento para Jade, fazendo sua vontade e seus sentimentos pela mocinha prevalecerem.