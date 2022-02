Em ‘O Clone’, Xande se choca ao flagrar Mel drogada na balada: ‘Vamos embora’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Mel (Débora Falabella) cairá de vez no mundo das drogas e será arrastada de uma boate após ser flagrada por Xande (Marcello Novaes). O rapaz se preocupará com a saúde da amada.

Sem paz dentro e fora de casa, a mocinha descontará a raiva pelas armações da mãe nos entorpecentes. Após experimentar maconha, ela partirá para drogas mais pesadas durante uma noitada com os amigos.

Miro (Raul Gazolla) verá o estado de Mel dentro da balada e avisará ao amigo que prontamente aparecerá para buscá-la. “Vamos embora, Mel”, falará. Ao puxá-la para fora do lugar ele soltará: “O que você fez? O que você está fazendo com você, me diz”.

Em casa, Dona Jura (Solange Couto) perceberá que a moça está drogada e a mandará embora do local. “Você já pensou se a polícia pega essa menina nesse estado? Ela é rica, tem dinheiro e não esquenta banco de cadeia. Mas você não tem! Abre seu olho, meu filho. A tal de Maysa [Daniela Escobar] tá doida por sua alma. Daqui a pouco vai dizer que você que é o traficante que tá vacinando a filha dela”, soltará preocupada.

“Deixa eu ficar aqui com a Mel. É só hoje. Amanhã, eu resolvo essa situação. Eu tenho certeza que, quando deram essa porcaria, ela nem saiba o que estava fazendo”, dirá ele.

“Tá bom. É só por hoje. Mas, amanhã, a gente tem uma conversa muito séria, meu filho”, finalizará a mãe.