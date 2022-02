Em rebelião, ao menos 5 detentos são mortos no presídio Lemos de Brito

Foto: Muller Nunes/TV Bahia

Pelo menos, cinco detentos do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, localizado no bairro da Mata Escura, morreram após uma rebelião, que aconteceu na tarde do último domingo (20). De acordo com informações da TV Bahia, o número de feridos registrados, até o momento, é de 17 feridos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA) informou que o motim foi causado após uma briga entre grupos rivais do pavilhão 2. Ao mesmo tempo, por conta da confusão instalada, uma tentativa de fuga de quatro internos foi registrada pela polícia.

Ainda em nota, a SSP revelou que assim que tomou conhecimento do ocorrido, o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), Nestor Duarte, acionou o Comando Geral da PM para o envio de reforços do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), das Operações Gêmeos e Apolo, do Batalhão de Choque e do Grupamento Aéreo da PM (GRAER).

A rebelião foi encerrado no final da noite. Uma varredura nas alas afetadas foi realizada para evitar novos incidentes. Foram encontrados celulares e armas brancas. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realização de perícia. As mortes serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda na tarde de ontem, familiares protestaram na frente da prisão.

Foto: Reprodução/TV Bahia