Em ‘Um lugar ao Sol’, Bárbara se humilha para Lara após descobrir traição: ‘Nada a perder’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) terá uma atitude surpreendente ao descobrir o caso entre Renato (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta). De acordo com informações de Patricia Kogut, do “O Globo”, a ricaça se humilhará para a cozinheira dentro do restaurante da rival.

“Eu acho que a gente precisa conversar. Você não acha? Não precisa ficar assustada. Eu não vim te agredir. Na verdade, eu vim porque acho que você precisa saber. Eu não te conheço, mas vendo você aqui, nesse lugar, dá para perceber que a sua vida tem um propósito: cozinhar com casca de banana para gente que não tem dinheiro, enfim. A minha vida não tem propósito nenhum, eu não sirvo pra nada. Eu não tenho uma profissão, não tenho nada de que eu goste, nem mãe eu posso ser…”, iniciará ela.

“Bárbara, por favor”, tentará dizer Lara. “Por favor digo eu. Pelo menos me ouve. Na minha vida, eu nunca consegui, nunca realizei nada. Mas isso eu realizei: o Renato mudou para ficar comigo. O bêbado, o maluco de antes, de algum jeito, ele se transformou nisso que ele é hoje. Eu transformei ele nisso. Nesse cara que, agora, está me descartando”, soltará a mimada.

“Bom, eu sinto muito se..”, dirá a cozinheira que será mais uma vez interrompida. “Você sente muito? Imagina eu, então. Na verdade, desta vez, eu nem pensei em tentar me matar, porque a verdade é que eu já morri. Sem ele, eu estou morta. E é por isso que eu te imploro, te suplico…”, rebaterá a ricaça.

Não satisfeita com a cena, Bárbara se ajoelhará aos pés de Lara. “Por favor não faz isso”, pedirá a mocinha. “Eu sei que você acha humilhante, mas eu não me importo. Eu não tenho nada a perder, eu já perdi tudo. Então, por favor, se você tem um mínimo de compaixão, de amor pelo outro, segue o teu caminho e esquece o meu marido. Ele é tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho…”, finalizará ela.