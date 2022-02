Recordista de baldes no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), Natália caiu no choro durante uma conversa com Douglas no quarto Grunge. A sister afirmou para o ator que não aguenta mais a pressão e deseja sair no paredão desta terça-feira (15).

“Chora a vontade. Nada é fácil para a gente, você sabe disso. Pode contar comigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu sou o seu ombro aqui”, consolou o ator.

Assista abaixo ao momento: