Empirismo: um resumo de filosofia

Empirismo: tudo aquilo que você precisa saber

O termo “empirismo” é originário da palavra “empiria”, do latim, que possui como significado “experiência”.

O assunto é muito abordado por questões de filosofia dentro da prova do ENEM e dos vestibulares.

Assim, para que você garanta um bom desempenho nas suas provas, é fundamental que você domine os principais conceitos relativos à corrente empirista. Confira, a seguir, um resumo completo sobre o tema.

Empirismo: introdução

O empirismo é uma corrente filosófica que possui como principal ideia a crença nas experiências (daí o seu nome) como as responsáveis pela formação das ideias em um ser humano.

O movimento recebeu o nome pela primeira vez a partir de uma obra do pensador John Locke, que viveu no século XVII. O seu livro é intitulado “Ensaio acerca do entendimento humano” e é nele que Locke defende as ideias do seu movimento de que a experiência é a principal responsável pela criação das ideias no homem.

Empirismo: a experiência

Como você já deve ter percebido, o empirismo é uma corrente filosófica que caracteriza-se pela presença da defesa da teoria de que as ideias são originadas a partir das experiências. Dessa maneira, os filósofos empiristas afirmam que a sabedoria de um homem é construída ao longo de sua vida por meio das experiências que esse adquire e das percepções que ele possui sobre as mesmas.

Dessa maneira, podemos dizer que os filósofos dessa corrente afirmavam que as ideias eram formadas independentemente do significado original que um elemento poderia possuir: o homem criava sua própria ideia e percepção sobre determinada coisa a partir de suas experiências.

Empirismo: a teoria de John Locke

Como mencionado, o pensador inglês John Locke foi um dos principais filósofos da escola empirista.

Locke desenvolveu a teoria da “tábula rasa” para defender que cada ser humano nascia como uma “tábula rasa”, ou seja, sem ideias inatas. Assim, é sobre essa tábula que as ideias e o conhecimento seriam posteriormente gravados, de acordo com as experiências passadas por esse homem durante a sua vida.

Empirismo: o papel da razão

Dentre da teoria do empirismo, a razão desempenharia um papel de extrema relevância. Isso porque, os pensadores dessa escola acreditavam que a razão era a responsável por organizar as percepções que haviam sido obtidas por meio das experiências, “transformando-as” em conhecimento.