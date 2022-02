A atuação no empreendedorismo na era digital possui muitas vertentes, no entanto, o e-commerce é uma das maneiras de atuar no empreendedorismo que mais tem atraído os novos entrantes no mercado.

Empreendedorismo: e-commerce e a fidelização do cliente

Para que você obtenha sucesso no seu e-commerce é muito importante que considere diversos fatores que impactam no resultado de uma empresa de forma abrangente. O e-commerce é uma fonte de oportunidades, mas também requer uma administração direcionada para que o empreendedor não fique aquém de seu potencial de mercado.

O desenvolvimento do site

O desenvolvimento do site deve ser feito de maneira responsiva, bem como o seu aplicativo deve ser intuitivo. Por isso, é importante que o empreendedor acompanhe esse desenvolvimento junto ao profissional ou junto à empresa contratada para essa finalidade.

O relacionamento com o cliente

A construção do relacionamento com o cliente ocorre o tempo todo. O relacionamento com cliente na era digital não é composto apenas pelo atendimento, é necessário que a empresa entenda todos os seus fluxos como uma forma de construir a sua relação com o cliente.

Visto que um cliente insatisfeito na era digital tem a capacidade de negativar a imagem de uma marca em minutos. Por isso, é necessário que todas as áreas da empresa se comuniquem para que as entregas feitas ao cliente não sejam prejudicadas.

Cultura flexível

Considerando que a ideia do empreendedor seja crescer no mercado, ele deve ter essa gestão holística na sua cultura, adaptando o seu fluxo, conforme ocorre o crescimento da sua marca.

Gestão holística

Todos os fatores de uma empresa são interrelacionados na era digital. Por isso, para amparar uma ação de marketing digital e atrair novos visitantes, o empreendedor precisa se certificar de que o seu estoque comporte um possível aumento das vendas.

Da mesma maneira, o processo de compra precisa estar atualizado; de forma que a compra do cliente seja barrada caso a empresa não possa realizar a entrega em determinado local, por exemplo. Por isso, todos os fatores que compõem a empresa estão relacionados e o e-commerce precisa atender essa necessidade indireta do mercado.

Fidelização do cliente

Fidelizar o cliente na era digital é uma necessidade de todas as empresas e o e-commerce pode atrair a atenção do seu cliente através de diversos programas de fidelização que corroborem os seus valores. Por isso, a fidelização do cliente no e-commerce é uma oportunidade para uma marca; de modo que deve ser feita considerando suas possibilidades dentro de um planejamento estratégico.