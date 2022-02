Empreendedorismo: gestão holística e fidelização do cliente na era digital

A gestão de uma empresa no empreendedorismo atual deve ser feita de maneira holística para que seja resolutiva, considerando todos os fatores que implicam na volatilidade do mercado atual.

Empreendedorismo: a gestão holística e a fidelização do cliente na era digital

A era digital é a era das ideias, no entanto, é necessário um direcionamento para que as ideias não se percam com tantos estímulos existentes no mercado. Visto que o comportamento de compra do cliente é inconstante e a empresa deve acompanhar a sua jornada de modo a se antecipar às demandas.

Diversos fatores implicam no fluxo de oferta e demanda

Além disso, uma gestão empresarial na era digital deve corroborar os seus valores de modo flexível, já que pode ser necessário adaptar estratégias de projetos em andamento. Visto que o mercado atual é inconstante e diversos fatores implicam no fluxo de oferta e demanda. Sendo assim, o empreendedorismo na era digital pode ser uma fonte de oportunidades, porém, também é uma fonte de muitos desafios implícitos.

O volume de novos entrantes em todos os segmentos empresariais

Visto que é necessário atender o cliente de forma totalitária. Entretanto, o desejo do cliente é inconstante, dado o volume de novos entrantes no mercado e, por conseguinte, as ofertas que são direcionadas ao público-alvo de cada segmento. Por isso, a fidelização do cliente é de grande valia para uma marca, já que fidelizar o cliente é uma tarefa mais difícil do que aumentar o volume de visitantes no site da empresa.

Acompanhe o seu funil de vendas

As ações de marketing digital devem ser amparadas por outras estratégias de gestão, de modo que a empresa funcione em um ciclo intangível de melhorias contínuas. Somente dessa forma é possível direcionar o cliente dentro do funil de vendas na empresa e otimizar a sua gestão.

Cabe ao empreendedor realizar a análise diagnóstica por meio da Matriz Swot, por exemplo. Entretanto, é necessário que a ação seja resolutiva para que as ações inbound marketing sejam amparadas por todo o processo de vendas.

Gestão holística

Por isso uma gestão no empreendedorismo atual deve ser feita de maneira holística. Já que é necessário que a empresa analise o fluxo de estoque, faça uma correta gestão da logística, atendimento ao cliente e outros fatores pertinentes ao mercado atual.

Dessa forma, uma empresa pode alcançar o seu potencial de mercado através de entregas resolutivas ao seu cliente final, considerando todos os fatores que implicam na objetividade da fidelização do público. Por isso, a gestão holística está diretamente ligada à fidelização do cliente na era digital.