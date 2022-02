Empreendedorismo na maturidade: veja os desafios de virar empresário aos 50 anos

Foto: Divulgação



Se empreender já é um desafio para todos, imagina para quem decide iniciar no mundo empresarial na maturidade?

Calcula-se que em 2020, cerca de 400 mil pessoas com idade a partir dos 50 anos perderam o emprego no Brasil. De acordo com o Sebrae, em 2019 existiam mais de 650 mil profissionais maduros atuando como empresários, revelando um número expressivo de negócios administrados por empreendedores na faixa dos 50+.

Sócio do estúdio Soull Pilates, o bailarino e estudante de educação física, Marcley Oliveira (51), sabe os sabores, desafios e incertezas de empreender nesta fase da vida.

Estimulado pela oportunidade e em busca de estabilidade, o atual empreendedor explica as suas principais motivações frente um negócio. “Ter a minha própria empresa não era algo pensado até antes da oportunidade surgir. Como sempre atuei vinculado às artes, gerenciar um empreendimento era algo distante e impensado, mas já mais maduro e com o desejo de estabilidade financeira, ter a minha empresa virou a solução para essa nova fase”, explica Marcley.

Segundo dados da MaturiJobs, plataforma que reúne oportunidades voltadas a profissionais maduros, para diversas pessoas e profissionais, esse momento representa a hora da ‘virada’, onde nem sempre se trata da mudança de área, mas também da oportunidade de posições.