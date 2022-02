O próprio negócio é o sonho de muitas pessoas, entretanto, o empreendedorismo requer uma atuação estratégica desde o início da empresa para evitar a frustração de fechar as suas portas em menos de dois anos.

Empreendedorismo: o direcionamento da sua ideia de negócio

Estudos feitos pelo Sebrae apontam que muitos empreendedores fecham suas portas em até 24 meses de atuação, e a maior parte dessas empresas acabam obsoletas por ausência de gestão, visto que não são estrategicamente direcionadas. É relevante que o empreendedor tenha uma ideia muito diferenciada para abrir um negócio.

Entretanto, mais importante do que a ideia é a estratégia de gestão. Visto que, na era digital, a ideia precisa de um direcionamento assertivo para que não se perca no processo. Certamente, as empresas que fecharam suas portas possuíam um relevante potencial de mercado. Já que não é a falta de potencial da marca ou da ideia de negócio que faz com que uma empresa não consiga permanecer no mercado, mas a falta de gestão administrativa do negócio.

Além do fluxo operacional

Uma falha muito comum dos empreendedores que precisam abdicar do seu próprio negócio, é entrar na operação sem focar na administração da sua empresa. Geralmente, o empreendedor abre uma empresa objetivando atingir o seu público-alvo através do seu conhecimento sobre determinado produto ou serviço.

Visto que o domínio operacional é o que motiva muitos empreendedores a entrarem no mercado. Entretanto, embora esse domínio seja extremamente necessário, a gestão de uma empresa não pode ser negligenciada; já que para que o seu serviço ou produto seja visto pelo seu público-alvo, você precisa direcionar a sua marca.

Estratégias de gestão

Por isso, a chance de sucesso do empreendedor que utiliza estratégias de gestão é muito mais elevada. Já que é uma forma de entender o seu público-alvo e estudar o seu cenário de atuação. Assim sendo, você – empreendedor- poderá direcionar o seu produto fazendo com que ele chegue a atender a necessidade real do seu cliente.

Por isso, as estratégias de gestão, como a matriz Swot e a análise de Ansoff, podem ser aliadas com as estratégias de marketing digital. Dessa forma, a empresa atrai a atenção do cliente e ampara todos os seus fluxos.

Diferencial competitivo

Certamente, uma empresa no mercado atual precisa de um diferencial competitivo. Porém, nem sempre o diferencial de uma marca está no seu produto, visto que o seu diferencial competitivo pode estar na sua maneira de entregar o serviço e no atendimento prestado ao cliente final.