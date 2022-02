Empresa abre 6 vagas remotas na área de tecnologia

A Zappts, empresa de tecnologia focada em desenvolver soluções digitais para grandes marcas, está com seis vagas abertas em modelo 100% remoto, são elas:

Analista de Qualidade de Software PL/SR,

Desenvolvedor (a) Back-end Pleno,

Desenvolvedor (a) Mobile Senior,

Product Owner, SDR – Pleno e Tech Recruiter Jr.

Os interessados nas vagas podem se inscrever pelo link: https://zappts.gupy.io/.

Vale ressaltar que a carteira de benefícios é composta por mais de 15 itens, como: Gympass (atividade física), plano de saúde Amil, convênio odontológico, Cartão Caju (VR, VA ou mobilidade, o colaborador pode escolher como utilizar), desconto de até 35% em compras de farmácias selecionadas, seguro de vida, auxílio home office, voucher para happy hour, prêmio para a indicação de novos colaboradores, além de receber um auxílio educação a cada seis meses de empresa, entre outros.

Há sete anos no mercado tech, a Zappts possui o formato de trabalho 100% remoto. Atualmente, o time da empresa é composto por 110 profissionais de 17 estados diferentes. Abaixo, confira mais detalhes das vagas disponíveis.

Analista de Qualidade de Software PL/SR

Requisitos: experiência com qualidade de software, testes back-end e front-end; habilidade com banco de dados, além de elaborar cenários de testes de acordo com as regras de negócio; conhecimento em validação de Requisitos/User Stories, levantamento de riscos em relação do produto, atuando na mitigação ou resolução dos problemas; vivência em criação de scripts de testes automatizados; saber trabalhar em clientes diversos e em equipe e ser comunicativo.

Principais atividades: garantir a qualidade no processo de desenvolvimento e no produto final; produzir e implantar estratégias de teste durante o processo de desenvolvimento do software; procurar maneiras de evitar problemas tardios no produto; testar os processos de ponta a ponta, além de realizar testes de back-end.

Desenvolvedor (a) Back-end Pleno

Requisitos: ter experiência no desenvolvimento de aplicação web com.NET Core, Net (5/ou 6), entity framework; testes unitários com xUnit; vivência com GitFlow, Code First, Docker e Kubernetes; conhecimento em ETL e Oracle; habilidade para trabalhar em clientes diversos, em equipe e ser comunicativo.

Principais atividades: atuar na construção de software de alta performance; colaborar com o time e outras equipes para atingir os objetivos técnicos e de negócios, identificando as melhores soluções, por meio de estratégias de solução de problemas e análise e hipóteses; criar produtos robustos e escaláveis.

Desenvolvedor (a) Mobile Senior

Requisitos: possuir experiência no desenvolvimento de aplicativos feitos com React Native, TypeScript, Reduz e Redux Saga; ter conhecimento em android nativo e/ou IOS Nativo, metodologias ágeis, padrão REST, além do consumo de API’s com dados em JSON; saber sobre versionamento de código utilizando Git; habilidade para trabalhar com clientes diversos, em equipe e ser comunicativo

Principais atividades: atuar com o time e outras equipes para atingir os objetivos técnicos e de negócios, identificando as melhores soluções, por meio de estratégias de resolução de problemas e análise de hipóteses; criar produtos robustos e escaláveis; trabalhar em projetos desafiadores, entregando a melhor solução para os objetivos dos clientes; escrever código de alta qualidade com habilidade, bem testado e confortável com programação; ser consultor do cliente para a resolução de problemas.

PO – Dono do Produto

Requisitos: experiência como Product Owner em plataformas digitais, criação de roadmaps, definição de MVP, escrita e priorização de User Stories; habilidade para trabalhar em clientes diversos, saber trabalhar em equipe e ser comunicativo.

Principais atividades: atuar junto aos stakeholders para priorização de novas estratégias de acordo com o interesse dos clientes; conectar demandas do cliente e as squads responsáveis; criar uma visão de produto por meio de User Stories, além de alinhar as expectativas de entregas das features; auxiliar o scrum master no planejamento das sprints, homologação e lançamento de features; participar de reuniões com clientes para entendimento das necessidades; evoluir e priorizar backlog apoiado a métricas de negócios e produto.

SDR – Pleno

Requisitos: vivência em atuação em modelo de prospecção outbound, conhecimento de pacote Google e Sales Navigator.

Principais atividades: pré-qualificar os leads, mapeando-os e qualificando-os, garantindo oportunidades quentes e alinhadas para o time de vendas; manter e otimizar o fluxo de cadência de leads; pesquisar empresas e qualificá-las; interagir com prospects via telefone e e-mail; gerar interesse e desenvolver essas contas para fornecer mais oportunidades para o time de vendas; efetuar agendamento de reuniões com leads qualificados e emitir relatórios, buscando a melhoria contínua; mapear as oportunidades para o time de vendas; entender e solucionar as principais objeções de potenciais clientes; interagir com o time de marketing com objetivo de melhorar a qualidade dos leads gerados.

Recrutador de Tecnologia Jr.

Requisitos: realizar entrevistas por competência para avaliar sintonia entre os profissionais e a cultura da Zappts; ter afinidade com a comunidade de tecnologia; habilidade de conectar talentos com oportunidades incríveis e de influenciar e conduzir um ambiente dinâmico; ter energia, ser uma pessoa obstinada pelas entregas do time e do negócio.

Principais atividades: trabalhar em conjunto com os requisitantes para entender as necessidades de seleção, garantindo alinhamento; realizar as entrevistas por competência dos candidatos, garantindo a qualidade dos melhores talentos e potencializa o fit cultural, entendendo qual a melhor pessoa para o perfil da vaga; apoiar as ações de Employer Branding e alimentar os KPIs, garantindo a acurácia dos dados, implementando assim, melhorias contínuas nos processos seletivos; contribui com as estratégias de sourcing e traz boas práticas de atratividade para selecionar os melhores talentos.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Zappts.

