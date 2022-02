Empresa lança empréstimo com garantia de celular: ‘melhor jeito de conseguir’

Pedir dinheiro a parentes também está no topo da lista a quem recorrer na hora do aperto, o que pode dar uma dor de cabeça terrível em família.

Devido a esse enorme grupo de pessoas refém dos grandes bancos, sem conseguir um empréstimo rápido e fácil, nasceu a SuperSim, com o objetivo de atender aos milhares de brasileiros excluídos do mercado de crédito pessoal, fazendo uma verdadeira inclusão social no mundo dos empréstimos.

Para que todos consigam acesso ao crédito, além do tradicional empréstimo sem garantia, a SuperSim conta também com o empréstimo com garantia de celular, que aumenta consideravelmente as chances de se conseguir dinheiro emprestado.