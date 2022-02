Enare: resultado do Exame Nacional de Residência 2021 está disponível

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), divulgou o resultado final do Exame Nacional de Residência (Enare). Desse modo, os candidatos já podem consultar o edital do com o desempenho por meio do site do Enare.

De acordo com a estatal, o exame registrou mais de 32 mil inscritos para 3,2 mil vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional. As vagas são para 81 instituições de todo o país.

O Enare funciona de forma semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)/Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesse sentido, após a aplicação das provas, os candidatos usam as notas alcançadas na especialidade escolhida para indicar onde pretende atuar.

De acordo com o cronograma do Enare 2021, os candidatos devem realizar o cadastro em duas opções de programas até o dia 7 deste mês. A classificação é feita de acordo com o desempenho nas provas, de modo que as melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas.

A divulgação da classificação do Enare 2021 será feita em 8 de fevereiro. No período de 9 a 11 de fevereiro, o sistema será reaberto para as vagas remanescentes, com resultados previstos para o dia 14 seguinte.

Os candidatos que conseguirem uma vaga deverão realizar as matrículas a partir de 15 de fevereiro. Conforme orientações da Ebserh, o cadastro deve ser feito diretamente nas universidades.

O Enare tem como objetivo aprimorar a residência médica por meio da seleção de candidatos para as vagas ofertadas em todo o Brasil. O exame foi criado em 2020, ano de aplicação da sua versão piloto.

Veja detalhes nos editais do Enare.

