Encontro com a Morte e mais: confira resumo da semana de ‘Quanto Mais Vida Melhor’

Neném, Paula, Flávia e Guilherme se reencontrarão com a Morte nesta semana, de 7 a 12 de fevereiro, em ‘Quanto Mais Vida Melhor’, novela das 19h da TV Globo. Além disso, Flávia terá que mentir quando Neném decide tomar uma atitude sobre o relacionamento dos dois. Confira o resumo completo:

Segunda-feira (7)

Neném se assusta com o recado dado pela Morte. Tina mente para ajudar Tigrão. Marcelo confessa a Paula que ajudou Carmem. Osvaldo não consegue evitar que Neném assine contrato com Carmem. Daniel tenta convencer Guilherme a não entregar para um advogado o envelope com as provas contra Rose. Tigrão discute com Rose. Roni leva Tina até a Pulp Fiction e oferece bebida para ela. Neném, Paula, Flávia e Guilherme se encontram com a Morte.

Terça-feira (8)

A Morte conversa com Neném, Paula, Flávia e Guilherme. Roni insiste para que Tina consuma bebida alcoólica. Tetê avisa a Osvaldo que Edson quer voltar para Nedda. Joana sai para jantar com Marcelo. Flávia se declara para Guilherme. Carmem se enfurece ao saber que Gabriel voltou com Flávia. Guilherme e Rose discutem, e Tigrão fica irritado. Roni se faz de vítima para Nedda. Carmem exige que Paula se afaste de Neném. Flávia e Odete encontram Juca na rua. Neném revela para Nedda que não é o pai de Tina.

Quarta-feira (9)

Neném se compromete a contar toda a verdade para Nedda sobre a paternidade de Tina. Neném cuida de Tina. Flávia questiona Odete sobre sua mãe. Neném e Jandira contam para Nedda sobre a paternidade de Tina. Marcelo convence Paula a aceitar o cargo que Carmem ofereceu na empresa. Flávia se surpreende com o dinheiro que recebe de Gabriel. Bianca decide fazer uma surpresa para Cabeça.

Quinta-feira (10)

Jandira e Neném explicam a Nedda por que ela não pode contar que Roni é o pai de Tina. Cora explica para Flávia o que ela precisa fazer para sair da cadeia. Prado beija Jandira. Odete descobre que Juca pegou o dinheiro que estava escondido. Neném implora para Nedda não contar a verdade sobre Tina para Roni. Roni ameaça Tigrão, que não se intimida. Neném e Rose marcam um encontro. Tuninha vê os exames de Paula e se preocupa. Ingrid procura Flávia. Paula acredita ter sido a escolhida pela Morte. Guilherme vê Rose arrumada para sair e a questiona sobre Neném.

Sexta-feira (11)

Guilherme discute com Rose. Paula conta sobre o encontro com a Morte para Tuninha. Flávia incentiva Ingrid a ir atrás de Murilo. Rose se encontra com Neném. Neco e capangas levam Tigrão à força para a Pulp Fiction. A Chefe manda Tina procurar por ajuda para salvar Tigrão. Gabriel dá um anel de compromisso para Flávia. Ingrid se insinua para Murilo. Tina consegue falar com Neném sobre Tigrão. Paula tenta ser gentil com Ingrid. Nedda desiste da ideia de contar para Roni que ele é o pai de Tina. Guilherme procura Flávia.