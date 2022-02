Energisa recruta estudantes para vagas de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance já que a Energisa está recrutando estudantes para vagas de estágio em todo o país. Há postos disponíveis em diferentes cidades dos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O prazo de inscrições ficará aberto até dia 9 de março.

São elegíveis alunos matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Psicologia, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Direito, Tecnologia da Informação, Sistemas de Redes e de computadores e Técnico em Eletrotécnica. Ainda, os candidatos devem ter, no mínimo, um ano disponível para estágio.

A empresa ressalta que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de orientação, sexual, gêneros, raça, etnia e qualquer outra característica. Afinal, a Energisa acredita em um ambiente plural, em que todos possam exercer seus talentos e se desenvolver profissionalmente e, por isso, busca candidatos criativos para que possa desenvolver novos talentos.

Com duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais um ano, o programa prevê a capacitação dos contratados. Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a vale transporte e seguro de vida. Além disso, os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se candidatar até o dia 9 de março por meio do link https://jobs.kenoby.com/estagioenergisa. O processo de seleção da Energisa será totalmente on-line.