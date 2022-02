Enfermagem: especialista lista 5 dicas para quem atua na área

A pandemia fez com que a sociedade enxergasse os profissionais da saúde com mais atenção e o valor que merecem.

E para quem atua na área da enfermagem, estar pronto e capacitado às mudanças do mercado pode ser um diferencial para carreira profissional.

O administrador e consultor de negócios e recrutamento, Thomas Jay, separou cinco dicas fundamentais para alcançar objetivos na carreira profissional. Acompanhe.

Investir em novas formações

Investir em novos cursos é muito bem-visto e aceito pelos recrutadores. Podem ser cursos livres de curta e média duração e até pós-graduação para se tornar um especialista e direcionar o seu trabalho em uma determinada área.

Então, se você quiser se destacar na enfermagem, é essencial se manter atualizado, isso não só garante melhores salários e benefícios, como também se posiciona em melhores cargos.

Trabalho voluntário

Desenvolver o senso voluntário garante um bom trabalho em equipe focado em alcançar um bem comum, o que reflete diretamente no ambiente de trabalho favorecendo as habilidades humanas.

É possível realizar uma ação voluntária na sua própria cidade, em hospitais como enfermeiro voluntário, casas de repouso, igrejas e até fora do país, por meio de intercâmbios.

Além disso, quem faz esse tipo de atividade é mais feliz. Pesquisas apontam que voluntários apresentam uma carga de estresse muito menor em relação a outros não voluntários e manifestam maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Cursos de idioma

Ter conhecimento em outros idiomas é fundamental e abre inúmeras portas no mercado de trabalho dentro e fora do Brasil.

Aprender novas línguas proporcionam uma expansão de perspectiva diferente e compreensão mais profunda de outra cultura, tornando-se um melhor ouvinte.

Conseguir se comunicar em outro idioma já faz a diferença para recrutadores que não buscam apenas fluentes e sim pessoas que saibam se expressar e isso aumentará suas chances de concorrer a vagas melhores.

Cultive bons relacionamentos pessoais

Sabe aquela história de networking? Pois é, ela também é muito válida quando falamos de enfermagem. Possuir uma rede de contatos ativa é essencial para melhorar a carreira.

A troca de informações sobre oportunidades para ambos os lados é importante, estabelecendo relações confiáveis com colegas, que possam no futuro te indicar.

O sucesso na carreira de enfermagem depende do seu talento e das oportunidades que aparecem, por isso, busque sempre fazer o seu melhor e terá reconhecimento pelo bom serviço prestado não só para a empresa, mas também aos colegas e todos que te cercam no mundo profissional.

Trabalhar fora do país

Já pensou em atuar fora do país e voltar para o Brasil com uma bagagem profissional e cultural ímpar? Isso é totalmente possível e existem agências especializadas neste tipo de trabalho.

Um exemplo é a Health Recruitment UK. A empresa atua como uma agência de recrutamento de profissionais da saúde e Assistência Social britânica, que fornece um serviço personalizado e de alta performance tanto para empresas como para os candidatos da área de saúde que estão em busca de melhores oportunidades do setor.

A boa notícia é que eles estão em busca de brasileiros para atuar no sistema público de saúde do Reino Unido, o National Health Service (NHS).

As oportunidades estão distribuídas em cerca de 130.000 vagas para enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) e os salários hoje estão em torno de R$17.500 (£2,333) para enfermeiros.

Os candidatos passam por um processo de recrutamento, que se inicia com um cadastro no site, avaliação do nível de inglês, entrevista, aprovação do profissional, processo de visto e de contratação.

Todo o trabalho da agência é gratuito para os candidatos, pois quem pega pela prestação de serviço é o NHS, e todas as taxas a serem pagas, como da prova de inglês, são reembolsadas no primeiro salário. Para quem tem interesse, a inscrição deve ser feita pelo site: healthrecruitmentuk.com.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Health Recruitment UK.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: veja os depósitos de fevereiro.