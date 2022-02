Enfermeira que diz ter sofrido transfobia em banco de Salvador denuncia caso

Ao g1, ela disse que foi à agência bancária com a mãe, que é pensionista e aposentada. Segundo Lorrany, as duas chegaram ao local às 8h e esperaram mais de 4 horas para serem atendidas.

O caso aconteceu na agência do Banco do Brasil. Por meio de nota, a estatal informou que está “tomando todas as medidas para apurar o caso”, e que preza pela ética nas relações com seus clientes, sem distinção quanto a qualquer grupo social”.