Enquete BBB: Quem vai sair Arthur, Bárbara ou Natália? veja resultado parcial

E mais um paredão está formado e você pode saber quem vai sair do BBB nesta terça, 14 de fevereiro, através da nossa enquete paredão do BBB.

A líder Jade escolheu Arthur Aguiar como o seu indicado, e mais uma vez ele vai enfrentar os votos da galera. Já os participantes, em votação fechada, elegeram Natália para ir ao paredão. Natália teve direito de rebater o voto, escolhendo um participante, e ela selecionou Lays. Arthur Aguiar também teve direto de rebater o voto recebido e escolheu Bárbara.

Natália, Bárbara e Lays puderam participar da prova bate e volta, e quem escapou do paredão foi Lays.

Paredão formado, você pode agora votar em nossa enquete do BBB 22:

Quem vai sair do BBB?

Vote quantas vezes quiser, faça a sua torcida para o seu participante predileto ou para quem você quer que saia dessa disputa. Lembrando que essa enquete do BBB 22 não interfere no resultado da Casa Mais Vigiado do Brasil. Você deve acessar o site Gshow e votar oficialmente.