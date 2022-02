E mais um paredão está formado e você vai poder saber quem vai sair nesta terça-feira, 22 de fevereiro, através da nossa enquete paredão do BBB.

O anjo Arthur surpreendeu a casa ao dar o colar de imunização para Natália. Brunna Gonçalves foi indicada pelo líder Lucas e já foi para o paredão direto, sem ter a chance de disputar o bate volta. Gustavo foi indicado pela Bruna, através do Big Fone e também já foi pra o paredão.

Três grupos de duas ou mais pessoas foram formados para a votação deste paredão. E foram indicadas as seguintes pessoas: Jessi, Eliezer e PA.

Após prova bate e volta eis os indicados, vote quem vai sair do BBB:

Quem vai sair do BBB? Brunna Gustavo Paulo André Resultados Votar

Vote quantas vezes quiser, faça a sua torcida para o seu participante predileto ou para quem você quer que saia dessa disputa. Lembrando que essa enquete do BBB 22 não interfere no resultado da Casa Mais Vigiado do Brasil. Você deve acessar o site Gshow e votar oficialmente.