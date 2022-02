Enquete iBahia: Bárbara deve ser a 4ª eliminada do ‘BBB 22’

Bárbara Heck pode estar com as horas contadas no ‘Big Brother Brasil 22’. É que a loira deve ser eliminada do reality da TV Globo na noite desta terça-feira (15).

De acordo com o resultado de uma enquete feita pelo iBahia, a sister deve sair com mais de 60% dos votos. Pesquisa contou com mais de 13 mil votos. A modelo disputa preferência do público com Arthur Aguiar e Natália Deodato.