Ensino Superior: Parfor abre período de inscrição nesta segunda (21)

O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) recebe as inscrições a partir desta segunda-feira, dia 21 de fevereiro. As instituições de ensino superior (IES) têm até as 18h do dia 25 de março para se candidatarem e o prazo vale tanto para a oferta de cursos em 2022 quanto em 2023.

O Parfor é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de modo que as instituições interessadas devem enviar a documentação por meio do Sistema Integrado CAPES.

A oferta do Parfor para este ano e para 2023 é de 2 mil vagas para educadores em exercício na rede pública de ensino, mas que não possuem certificado na área de atuação. Desse modo, as vagas são para cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento nas quais atuam os docentes.

Conforme estabelece o edital, cada instituição de ensino superior (pública ou privada) deverá propor a abertura de, pelo menos, 40 vagas por curso em cada estado. Caso tenham sua proposta aprovada, tem garantido o mínimo de 120 vagas.

Ainda de acordo com o edital, a duração máxima dos cursos será de cinco anos. As IES aprovadas receberão recursos da Capes para custeio e bolsas.

A divulgação do resultado dos cursos aprovados para 2022 está prevista para acontecer até o dia 15 de agosto. A seleção e matrícula dos professores pelas IES vai até o dia 31 de agosto.

Conforme o cronograma, para as vagas de 2023, a Capes divulgará o resultado dos projetos selecionados no dia 15 de dezembro deste ano. Já a seleção e matrícula dos professores acontecerão até 3 de fevereiro de 2023.

Com informações da Agência Brasil.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM divulga hoje a prova e o gabarito provisório do Vestibular 2022.