entenda mensagem de bloqueio depois do recebimento

O Governo Federal concluiu na última segunda-feira (31) os pagamentos de janeiro do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse benefício nas últimas semanas. São brasileiros que cumprem todas as regras de entrada no projeto em questão.

Mas o fato é que muita gente ainda tem dúvidas sobre esses pagamentos. Uma dessas questões, por exemplo, está girando em torno das notificações que estão chegando no aplicativo Caixa Tem. O fato é que vários usuários estão se assustando com uma tarja que os avisa que eles estão tendo o benefício bloqueado.

De acordo com esses relatos, o momento do recebimento dessa mensagem está variando de acordo com a pessoa. Alguns não estão recebendo nada. Outros recebem no dia exato do pagamento e tem gente recebendo logo depois do recebimento do dinheiro do benefício. Pelo menos é o que dizem os relatos.

A boa notícia até aqui, é que essa mensagem não está significando muita coisa. Nossa equipe entrou em contato com o Ministério da Cidadania para tentar explicar esse assunto. A pasta disse que essa mensagem que está sendo enviada para alguns usuários na verdade fala sobre a liberação de crédito.

O assunto não é tão simples. Mas o que você precisa saber é que esse suposto bloqueio não é um cancelamento da sua conta. Você vai poder seguir recebendo os próximos pagamentos normalmente. Trata-se portanto de um processo que está confundindo muita gente, mas que não significa muita coisa.

Quando vai ser o próximo pagamento?

Mas e quando é que vai sair dinheiro de novo no Auxílio Brasil? De acordo com as informações do próprio Ministério da Cidadania, já há uma data para isso. Vai ser entre os dias 14 e 28 de fevereiro.

Na prática, eles irão manter a lógica de pagar o benefício sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Como fevereiro é normalmente mais curto, os repasses irão começar um pouco mais cedo do que em outras épocas do ano.

Preciso renovar a minha inscrição?

Não. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, ninguém precisa renovar a inscrição no Auxílio Brasil. Isso significa dizer que os indivíduos que receberam o dinheiro no mês de janeiro passam automaticamente para fevereiro. É o que diz o Governo Federal.

Segundo as informações de bastidores, algumas dessas pessoas deverão perder esse benefício. Mas isso vai acontecer por uma questão de problemas nos dados e não por falta de renovação da inscrição.

Auxílio Brasil

De acordo com as informações oficiais, os pagamentos do Auxílio Brasil começaram oficialmente no último mês de novembro do ano passado. Naquele primeiro momento, no entanto, apenas usuários do antigo Bolsa Família puderam receber.

A partir de janeiro o Auxílio Brasil entrou em sua fase turbinada. Tomando como base os números do Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de usuários receberam pelo menos R$ 400 cada um. Essa lógica deve seguir pelos próximos meses.