Entenda porque Tiago Abravanel desistiu do ‘BBB 22’

O “BBB 22” sofreu mais uma baixa na tarde deste domingo (27), Tiago Abravanel apertou o botão de desistência e está fora do maior reality show do Brasil. O iBahia que sempre está ligado em tudo o que acontece na casa mais vigiada, separou as motivações do brother para sair da disputa por R$1,5 milhão.

Rejeição do público?

Tiago Abravanel já chorou na casa com medo da visão do público sobre seu jogo e suas escolhas. Em uma ocasião, Gustavo, que ainda estava na casa de vidro, revelou que os internautas não gostaram do jeito que o brother tratava Naiara Azevedo e ele foi às lágrimas após a descoberta.

Sem aliados e fora da prova

Na noite da última quinta-feira (24), o ator não foi escolhido por ninguém e acabou de fora da prova do líder no reality show. Revoltado, ele reclamou na madrugada da sexta-feira (25). “Vai, lava a louça pra todo mundo. Agrada todo mundo. Quando você precisar… Ninguém te escolhe pra prova. É muito doido quando a gente tá triste, tá com raiva… Passa cada coisa na nossa cabeça”, falou.

“Não é querendo botar lenha na fogueira não, mas já botando. O Arthur podia muito bem escolher você, ele tem muito mais convivência com você do que com o Lucas. (…) Até Jade disse que deixaria a Laís pra fazer dupla comigo que cheguei agora se fosse prova em dupla”, aconselhou Larissa no momento.

Sozinho no jogo

Em conversa com Scooby na festa deste sábado (26), o neto de Silvio Santos declarou que acredita que ninguém o protegerá em um paredão, e o surfista aproveitou para aconselhá-lo.

“Teve eu, D.G. e P.A, você que escolheu não ser protegido pela gente, a verdade é essa. Desde os primeiros dias a gente era só junto, coladão. E, tipo assim, você foi mostrando que é nosso amigo, mas que queria viver num relacionamento com todo mundo”, argumentou o ex de Piovani.

À época, Scooby recomendou que Tiago se posicionasse mais no jogo. “Mas tem horas que eu acho que você tem que falar ‘ó, eu sou aqui’. Por exemplo, eu levantei algumas horas e falei ‘Não, meu time é D.G e P.A futebol clube, acabou”, falou.

