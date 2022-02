Entenda toda a polêmica por trás da separação de Pyong e Sammy Lee

Mais uma vez o casamento de Pyong e Sammy Lee chegou ao fim. A influenciadora anunciou o término através de seu perfil do Instagram na noite da última terça-feira (22).

“Em respeito às pessoas que nos acompanham e respeitam a nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e o Pyong amadurecemos muito nesse tempo! Foi importante para a minha evolução”, escreveu a modelo na legenda da publicação.

Dessa vez, o motivo do fim do casamento não foi revelado e aparentemente tudo fluiu em comum acordo entre os dois, diferentemente das polêmicas em que estiveram envolvidos no passado.

BBB 20, esposa grávida e críticas da web



Pyong Lee ganhou projeção nacional após participar do “BBB 20” e ganhar o título de grande jogador no reality show. Carismático, ele conseguiu reunir uma legião de fãs que o seguem até hoje.

Mas nem tudo são flores, o hipnólogo foi duramente criticado nas redes por ter perdido o parto do próprio filho, Jake, por estar confinado no reality show.

Foto: Reprodução/Instagram

Mais um reality e suposta traição



Pouco tempo após sua participação no “BBB”, Pyong se arriscou em mais um reality show, dessa vez na RecordTV. O influenciador participou do elenco do “Ilha Record” e rapidamente rumores de que ele teria traído Sammy Lee circularam entre as redes.

Após imagens de chamadas do programa irem ao ar e mostrarem Pyong debaixo do edredom com Antonela Avellaneda, Sammy anunciou o término do casamento dos dois em julho de 2021.

“Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, postou Sammy através do Stories do Instagram.

Desabafos nas redes



Sammy Lee chegou ao limite e precisou aparecer nas redes sociais para mandar um recado aos seguidores. A modelo afastou rumores que circulavam na época e falou sobre o sofrimento que passava com o fim do casamento e a perda de sua mãe, que faleceu no mesmo mês vítima de câncer.

“Jake sempre será filho do Pyong, é óbvio que eles vão conviver. Peço empatia e respeito pela minha dor pela minha dor. Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui… Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio, é muito importante saber que não estou sozinha. Eu amo vocês”, escreveu nos stories do Instagram.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Suposta traição foi ao ar

Em meados de agosto, a influenciadora apareceu aos prantos após a cena polêmica de Pyong debaixo do edredom com Antonela ir ao ar. “Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro”, disse.

“Eu sinto muito filho. Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo”, completou ela.

Nas cenas, Pyong e a participante conversam sobre uma possível ficada no reality show, o que não aconteceu. “Minha vibe é essa: casado, com filho, feliz, entendeu? Amo a minha esposa, para mim, casamento é só uma vez”, diz o ex-BBB em um trecho.

Parte do público se solidarizou com o influenciador, mas outra parte dos internautas alegou que existiu uma intenção, além de existir as imagens dos dois na mesma cama, mesmo não acontecendo a traição, de fato.

Casamento reatado



Em outubro de 2021, Sammy Lee anunciou nas redes sociais que reatou seu casamento com Pyong. “Me permiti conhecer essa nova pessoa. Eu sempre senti algo em relação a família. Algo forte, objetivo, e radical. Porém, eu nunca tinha conseguido definir isso em palavras. Nos últimos meses, me conheci. Aprendi a me amar, aprendi que dependência emocional não é saudável, e aprendi a ser eu mesma”, iniciou na legenda da publicação.

“Eu quero, e sempre quis, passar essa jornada louca com a minha família, cada pessoa da minha família. Eu amo cada um deles, e eu creio que exatamente por isso, não importa quanto tempo leve, prosperarei estando junto com a minha família. Como disse anteriormente, me permiti conhecer essa nova pessoa, mas também, escolhi perdoar, em verdade, o Homem que jurei não abandonar, diante de Deus. Família é sim propósito de Deus, lute pela sua”, concluiu.

Os dois chegarão a trocar declarações nas redes. “Passando pra enaltecer a rainha da minha vida Sammy Lee. Esposa, mãe e companheira que escolhi para realizar meu maior sonho: criar uma família”, disse Pyong.

O término do casal acontece quatro meses após o retorno do relacionamento. Recentemente, os dois posaram juntos no aniversário de 2 anos de Jake, filho do casal. “Nossa família aranha”, escreveu o influenciador na legenda da publicação.

Saiba mais notícias sobre celebridades no iBahia.com