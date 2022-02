Entidades se reúnem e pedem por justiça após morte de congolês no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução/TV Bahia

Representantes do movimento negro ‘Coalizão Negra Por Direitos’ e outras 19 entidades realizaram um ato, na manhã deste sábado (5), em busca justiça por Moïse Mugenyi Kabagambe, congolês assassinado no Rio De Janeiro. O grupo se reuniu no Largo do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Porém, o ato foi nacional/internacional, sendo realizado em 9 capitais brasileiras e outros 2 países.

No protesto, as entidades falaram sobre o crime e sobre a série de ações que estão sendo realizadas em prol da elucidação do caso. Entre elas, a realização de uma denúncia à ONU e ao Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial do mesmo órgão internacional, cobrando providências sobre o assassinato.

Marcaram presença no protesto a banda Olodum, a banda Didá e o Ilê Aiyê, que através da música e dos tambores prestaram homenagem ao congolês, em sinal de luto.

Crime

O jovem de 24 anos, Moïse Mugenyi Kabagambe, foi morto a pauladas por três homens no quiosque Tropicália, localizado na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O caso, que aconteceu no dia 24 de janeiro, chocou o país. Segundo a família, Moïse foi ao local do crime para cobrar dois dias de pagamento atrasado no quiosque.

O corpo dele achado amarrado em uma escada com vários sinais de espancamento. Para a polícia, entretanto, a confusão e o espancamento não aconteceram por conta da suposta dívida. A motivação do crime ainda é investigada por policiais da Delegacia de Homicídios.

Atualmente, os três agressores flagrados pelas imagens de uma câmera de segurança do quiosque estão presos. A polícia, a princípio, os indiciou por homicídio duplamente qualificado.