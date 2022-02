entrei no Cadúnico em janeiro, posso receber em fevereiro?

O Governo Federal já concluiu os pagamentos de janeiro do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam o benefício nas últimas semanas. Mas com a conclusão desses primeiros repasses, todo mundo está de olho no que vai acontecer no mês de fevereiro.

De acordo com as informações oficiais, os próximos pagamentos já estão confirmados e já têm até mesmo uma data para acontecer. Eles serão feitos entre os dias 14 e 28 de fevereiro. O Governo irá seguir respeitando a regra de pagar o dinheiro de acordo com o final do Número de inscrição Social (NIS) de cada um dos usuários.

A gestão vem dizendo que vai aumentar o número de beneficiários nos próximos repasses. Apesar de não dar números ainda, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que está de olho nessa situação e que o Planalto vai fazer de tudo para seguir zerando a fila de espera de entrada no programa nos próximos meses.

Nas redes sociais, muita gente está em dúvida sobre quem serão as pessoas que poderão entrar no próximo repasse que vai acontecer em fevereiro. Um dos internautas por exemplo, enviou a seguinte pergunta. “Acabei de entrar no Cadúnico em janeiro. Terei chance de receber em fevereiro ou não há mais tempo?”.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é sim. Segundo a pasta, não há nenhuma regra que impeça um cidadão que entrou no Cadúnico de entrar no programa. E isso independe do tempo. Em tese, pela lei, não importa se você entrou na lista agora ou há muito tempo. Desde que você cumpra todas as regras, a possibilidade existe.

Mas a prática diz outra coisa

Tudo isso é o que diz a teoria das regras do Auxílio Brasil. De fato, não há nenhuma lei que impeça um cidadão que se inscreveu em janeiro no Cadúnico consiga entrar no programa já nos pagamentos de fevereiro, segundo consta no papel.

Entretanto, na prática, a realidade é bem diferente. Pelo que se sabe, normalmente um cidadão que demora para entrar no Cadúnico também vai demorar muito para conseguir entrar no Auxílio Brasil. Pelo menos é isso o que os relatos mostram.

Acontece que o sistema de atualização do Cadúnico não é dos mais rápidos, sobretudo em algumas regiões. Então há uma grande chance de que seu nome demore para entrar na lista dos possíveis beneficiários do programa.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro do ano passado. De acordo com as informações oficiais, naquele primeiro momento apenas as pessoa que faziam parte do antigo Bolsa Família é que puderam receber o montante.

Em dezembro de 2021, isso mudou um pouco. A partir daquele momento o Governo já decidiu aumentar os valores dos pagamentos. Com a Medida Provisória do Benefício Complementar já valendo, ninguém recebeu menos do que R$ 400.

Já em janeiro, o Auxílio Brasil tomou a sua forma mais turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse benefício no último mês. Eles garantem que ninguém pegou menos do que R$ 400