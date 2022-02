É possível que o profissional se direcione durante uma entrevista de emprego, considerando os diversos fatores que dizem respeito ao seu comportamento e à construção de sua narrativa.

Entrevista de emprego: a postura do candidato como um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual

O direcionamento assertivo por parte do candidato pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual. Haja vista que além das habilidades técnicas o mercado atual também avalia as habilidades sociocomportamentais do candidato. Sendo assim, é importante que o candidato consiga se colocar positivamente para que possa alcançar o seu objetivo no mercado através de uma postura direcionada e orgânica.

Comportamento

Dessa forma, é pertinente que faça uma autoanálise e direcione o seu comportamento de maneira participativa, evitando adotar uma postura que demonstre que não está aberto para o que está lhe sendo dito. Por isso, é aconselhável que evite cruzar os braços; mantenha algum contato visual com o condutor do processo seletivo; fale de maneira calma; controle o seu tom de voz; não gesticule excessivamente, dentre outros pontos pertinentes a sua postura durante o processo de recrutamento e seleção.

Narrativa

Além disso, a construção da sua narrativa requer assertividade e autoconhecimento profissional. Por isso, é importante que você avalie o seu próprio currículo e explore situações ocorridas em seus empregos anteriores.

Valores profissionais

Sendo assim, fale sobre situações que corroborem os seus valores profissionais, de modo que possa apresentar situações que demonstrem a sua proatividade; o seu senso de urgência; a sua facilidade para lidar com metas; o seu foco; gestão de equipes; a sua capacidade analítica, dentre outros fatores que fazem jus ao seu desenvolvimento profissional. Falar sobre seus projetos futuros, principalmente no que diz respeito a uma especialização dentro da sua área profissional, também pode ser bastante relevante.

Cultura da empresa

Além disso, conheça a cultura da empresa e obtenha um direcionamento importante sobre a sua postura e analise a viabilidade da contratação. Haja vista que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Dessa forma, o candidato fará com que a avaliação feita durante o processo de recrutamento e seleção se torne mais justa e genuína. Uma vez que o candidato não se escondeu durante a sua participação.

Clareza e objetividade

Assim sendo, ao demonstrar clareza sobre seu objetivo profissional e conhecimento sobre a sua própria trajetória, o candidato eleva sua chance de adotar uma postura autoconfiante de maneira natural; o que é muito importante para que direcione a sua carreira profissional, considerando seus objetivos futuros.