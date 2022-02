A entrevista de emprego é uma situação que requer estratégias de direcionamento por parte do candidato. Haja vista que muitas pessoas se sentem extremamente nervosas quando são avaliadas.

Entrevista de emprego: adote uma postura participativa e confiante

O candidato precisa conceituar entrevista de emprego como uma apresentação de seus pontos fortes e não como um julgamento de sua personalidade. Dessa forma, o candidato eleva suas chances de sucesso e pode conseguir alcançar o mercado de maneira expansiva. Sendo assim, é importante que o candidato direcione o seu comportamento para que adote uma postura participativa e confiante.

Direcione o seu comportamento durante o processo seletivo

É relevante que evite cruzar braços e pernas; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; procure controlar o seu tom de voz; fale pausadamente; não deixe objetos em seu colo; dentre outros aspectos que possam auxiliar no direcionamento do seu comportamento durante a entrevista de emprego.

Demonstre a sua autoconfiança através da construção da sua narrativa

Por outro lado, o candidato precisa corroborar a sua autoconfiança através da construção da sua narrativa. Sendo assim, é relevante que leve para a entrevista de emprego situações que amparem seus resultados em seus empregos anteriores, considerando sua criatividade; facilidade de gerir equipes; capacidade analítica; senso de urgência; argumentação; liderança, dentre outros aspectos que sejam pertinentes a sua trajetória profissional.

Direcione os seus pontos fracos de forma resolutiva

No entanto, é necessário que essas informações sejam direcionadas pelo equilíbrio através de seus pontos fracos. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que possam demonstrar que você busca por melhorias pessoais.

Demonstre autoconhecimento pessoal e profissional

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é relevante que informe que deseja realizar um curso de teatro para ampliar a sua comunicação. Dessa forma, o candidato estará demonstrando autoconhecimento pessoal e profissional.

Não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual

Portanto, um conjunto de fatores amparam o direcionamento do candidato durante uma entrevista de emprego. Entretanto, é primordial que o candidato se direcione para que não adote uma postura negativa, ficando aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Destaque seus pontos fortes e seus pontos fracos de maneira orgânica

Sendo assim, é relevante que o candidato faça as devidas adaptações dos pontos citados para que possa elevar suas chances de sucesso no mercado profissional, considerando que destaque seus pontos fortes e seus pontos fracos de maneira orgânica; ao passo que construa uma narrativa de forma assertiva por meio de fatores diretos e indiretos.