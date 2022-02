Uma entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento e postura por parte do candidato. Visto que se trata de uma apresentação do seu currículo que deve ocorrer de maneira orgânica.

Entrevista de emprego: adote uma postura positiva e direcione a sua apresentação

Muitas pessoas não se sentem à vontade em uma situação de avaliação. Por isso, acabam adotando um comportamento autossabotador durante uma entrevista de emprego

Oportunidade de apresentação pessoal

Entretanto, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade de se apresentar, e não como um julgamento de sua personalidade. Uma vez que apenas ao modificar esse conceito internamente, você pode melhorar a sua postura, evitando se deixar dominar pela ansiedade.

Você pode ser um excelente profissional na sua rotina e construir uma carreira com dedicação e com comprometimento com os objetivos da empresa. Entretanto, se não colocar o seu potencial durante uma entrevista de emprego, você poderá prejudicar a sua própria avaliação dentro do processo de recrutamento e seleção.

Adote uma postura positiva

Por isso, é importante que – enquanto candidato – você adote uma postura positiva, evitando demonstrar que não está aberto para o que está lhe sendo dito; essa percepção pode não ser verdadeira, mas ela pode ser transmitida por meio de uma linguagem corporal negativa.

Sendo assim, evite manter os braços cruzados; não gesticule excessivamente; fale de maneira calma; trabalhe a sua respiração; evite atrasos; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo, dentre outros fatores que possam corroborar com uma postura pessoal positiva.

Fale sobre os seus pontos fortes

Além disso, o candidato também deve ter clareza sobre quais são os pontos fortes de sua narrativa, considerando o seu currículo como base desse processo.

Assim sendo, fale sobre situações que amparem os seus valores profissionais, como proatividade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; poder de persuasão; inovação, dentre outros fatores que sejam pertinentes a sua área de atuação.

Leve soluções aos seus pontos fracos

Por outro lado, fale sobre seus pontos fracos, porém apresente soluções. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldade para falar em público, porém, pretende realizar um curso de comunicação para melhorar a sua oratória, considerando que você entende a necessidade de uma boa comunicação na sua área de atuação profissional.

Portanto, faça as devidas adaptações e eleve suas chances de sucesso durante uma entrevista de emprego ao demonstrar suas competências profissionais e habilidades sociocomportamentais.