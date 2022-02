A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato consiga uma recolocação no mercado de trabalho, considerando os pontos principais do seu currículo.

Entrevista de emprego: considere os principais pontos do seu currículo

É comum que um excelente profissional não seja um excelente candidato, já que muitas pessoas ficam nervosas quando estão sendo avaliadas. Entretanto, o candidato deve se atentar a alguns pontos para que não seja dominado pelo nervosismo, adotando uma postura de autossabotagem profissional.

Para que o candidato demonstre confiança durante a entrevista de emprego é necessário que esse sentimento seja genuíno. Por isso, conhecer de forma aprofundada o seu próprio currículo pode ajudar muito no seu direcionamento.

Avalie as situações vividas em seus empregos anteriores

Sendo assim, avalie as situações vividas por você em seus empregos anteriores e leve para a entrevista de emprego situações concretas que corroborem seu conhecimento técnico e suas habilidades comportamentais.

A entrevista é uma oportunidade para que o candidato demonstre o seu perfil

A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato demonstre o seu perfil, de modo que o gestor do processo de recrutamento e seleção possa avaliar a viabilidade da contratação. Por isso, uma postura negativa pode deixar o profissional aquém do seu potencial no mercado.

Analise a cultura da empresa

Sendo assim, é pertinente que o candidato analise os pontos importantes de sua trajetória para que direcione a sua narrativa; bem como também deve conhecer a cultura da empresa. Dessa forma, poderá entender a melhor forma de se vestir e também poderá validar o perfil da organização para com a sua objetividade profissional. Visto que essa avaliação é cabível a todos os envolvidos.

A mensagem transmitida durante a entrevista de emprego

A maneira como o candidato se posiciona constrói a mensagem transmitida durante a entrevista de emprego. Por isso, é relevante que o candidato se coloque positivamente, evitando cruzar os braços e pernas, mantendo uma postura correta, não gesticulando excessivamente e falando de maneira clara e sucinta.

O autoconhecimento profissional é de extrema valia no processo seletivo

Por isso, o autoconhecimento profissional é de extrema valia para essa finalidade; já que através dos pontos relevantes da sua carreira é possível responder corretamente às perguntas feitas durante o processo.

Além disso, também é cabível que o candidato conheça seus pontos fracos de modo resolutivo. Sendo assim, ao falar sobre um ponto negativo, você pode apresentar uma solução. Por exemplo, pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, pode informar que deseja realizar um curso de teatro.