É muito importante que o candidato se direcione durante a entrevista de emprego para que não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: demonstre o seu potencial de forma direcionada

O nervosismo é um fator inerente ao mercado na era digital. Por isso, o candidato precisa se posicionar assertivamente para que possa demonstrar suas capacidades e suas habilidades comportamentais.

Adote uma postura positiva e participativa

Sendo assim, é relevante que o candidato direcione o seu comportamento através de uma postura positiva e participativa. Dessa forma, o candidato poderá direcionar o seu posicionamento para que não adote uma postura negativa.

É relevante que o candidato não cruze os braços; não deixe objetos no seu colo; mantenha contato visual com o condutor do processo de recrutamento e seleção; fale de maneira calma e construa sua narrativa com base nos pontos fortes do seu currículo. Caso seja possível, é importante que o candidato chegue mais cedo ao local da entrevista de emprego para que possa se familiarizar com o ambiente.

Analise os pontos importantes de sua trajetória profissional

Além disso, é importante também que o candidato se direcione através dos pontos importantes de sua trajetória profissional. Dessa forma, é cabível que leve para a entrevista de emprego situações concretas que amparem seu senso de urgência; facilidade para lidar com pressão; gestão de pessoas; comprometimento com resultados; dentre outros aspectos.

Conheça os seus pontos fracos e apresente soluções

É pertinente também que o candidato conheça os seus pontos fracos para que possa direcioná-los de forma natural durante o processo seletivo. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, o candidato pode informar que deseja realizar um curso de teatro, expandindo a sua comunicação. Portanto, direcionando os seus pontos fortes dentro do processo e assumindo os seus pontos fracos, o candidato demonstra autoconhecimento profissional.

Analise a cultura da empresa

Além disso, entender a cultura empresarial é um fator bastante relevante para que o candidato possa analisar a viabilidade da contratação. Haja vista que é necessário que os valores empresariais sejam relacionados aos objetivos profissionais.

Dessa forma, a contratação se torna um processo favorável para todos os envolvidos. Por isso, demonstrar autoconhecimento profissional é fundamental para que o candidato não adote uma postura negativa. Portanto, ao conceituar a entrevista de emprego como uma apresentação do seu currículo, se torna mais fácil o processo de demonstrar o seu potencial, fazendo com que a avaliação feita durante o processo se torne mais genuína.