A entrevista de emprego pode ser um gargalo pessoal para muitos profissionais que não se sentem preparados para realizar uma demonstração do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: demonstre suas competências de forma orgânica

É comum que profissionais com muita competência se sintam pressionados durante uma avaliação dentro de um processo seletivo, ficando aquém de todo o seu potencial, por conta da ansiedade inerente à uma situação avaliativa.

Uma maneira de direcionar o seu posicionamento profissional

Entretanto, é necessário que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma maneira de direcionar o seu posicionamento profissional; já que essa é uma oportunidade para que o profissional de recrutamento e seleção conheça as suas competências e habilidades comportamentais.

Não adote uma postura negativa durante o processo seletivo

Sendo assim, conceitue a entrevista de emprego com uma apresentação do seu currículo e não como um julgamento; já que esse conceito pode minimizar o nervosismo e evitar que você adote uma postura negativa durante o processo seletivo.

A sua linguagem corporal

Isso é importante que o candidato se atente a fatores inerentes ao seu comportamento, já que o seu corpo transmite uma mensagem importante durante uma entrevista de emprego.

Sendo assim, evite gesticular em excesso; mantenha contato visual com o seu entrevistador; fale de maneira calma e tranquila; trabalhe a sua respiração; não permaneça com os braços cruzados no decorrer da entrevista, dentre outros pontos que possam ser negativos para a sua postura corporal.

A construção da sua narrativa

Além disso, uma postura corporal positiva deve ser amparada por uma narrativa bem construída. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações de seus empregos anteriores que corroborem seus valores profissionais, como sua proatividade; facilidade para a gestão de equipes; comprometimento com as metas da empresa; facilidade para resolver situações; senso de urgência etc.

Leve soluções para os seus pontos fracos

Não menos importante, também é relevante que você fale sobre seus pontos que requerem melhorias. Entretanto, é importante que você leve soluções. Por exemplo, você pode falar sobre uma possível timidez, porém, pode ressaltar que deseja realizar um curso que melhore sua comunicação, como um curso de teatro.

Evite ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual

Essas dicas são adaptáveis, porém, são pontos relevantes para que você evite adotar uma postura negativa durante a entrevista de emprego. Portanto, evite ficar aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.