É fundamental para o candidato que consiga direcionar a sua postura durante a entrevista de emprego, de modo que possa transmitir uma mensagem positiva, elevando as chances de direcionar a sua carreira profissional de maneira objetiva.

Entrevista de emprego: dicas para a construção da sua narrativa profissional

É completamente comum (e normal) que os candidatos se sintam pressionados durante uma avaliação. Visto que, para muitas pessoas, a entrevista de emprego é vista como uma forma de julgamento pessoal.

A apresentação de sua trajetória profissional

Por isso, modificar esse conceito pode ajudar o candidato a alcançar resultados assertivos durante uma entrevista de emprego; já que a entrevista de emprego é uma oportunidade para explorar positivamente o seu currículo.

Não adote um comportamento autossabotador

Sendo assim, a sua postura irá transmitir uma mensagem relevante para o profissional de recrutamento e seleção. Por isso, é importante que o candidato se atente para que não adote uma postura negativa por meio de um comportamento autossabotador.

Por exemplo, é importante que o candidato não cruze os braços e pernas; mantenha a postura; não desfoque do contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção.

Comportamento e postura

Além disso, caso seja possível, não deixe objetos em seu colo; não cruze os braços; não gesticule em excesso. Uma vez que todos esses comportamentos demonstram um nível de ansiedade elevado por parte do candidato.

No entanto, uma postura assertiva requer acompanhamento de uma construção direcionada de sua narrativa. Sendo assim, é importante que leve para a entrevista de emprego situações concretas que amparem seus valores éticos e profissionais, considerando a sua passagem por todos os seus empregos anteriores.

Fale sobre situações concretas

Sendo assim, você pode falar sobre situações concretas que demonstrem sua produtividade; senso de urgência; facilidade para gerir equipes; gestão de conflitos; capacidade analítica; habilidades diversas para vendas, dentre outros aspectos que sejam pertinentes à área de atuação.

Não menos importante, é relevante que o candidato tenha clareza sobre seus planos futuros, considerando possíveis cursos de especialização dentro da sua área profissional.

Conheça a cultura da empresa

Além disso, conhecer a cultura da empresa pode ajudar o candidato positivamente; já que ao entender a trajetória da organização e o que ela valoriza, o candidato poderá analisar a maneira correta de se posicionar, considerando o respeito à cultura empresarial; bem como, também poderá analisar a viabilidade de atuar na organização, já que é importante que os valores sejam correspondentes para todos os envolvidos.