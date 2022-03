A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do candidato. Por isso, é importante que conceitue a entrevista como uma apresentação do seu currículo de forma direcionada.

Entrevista de emprego: dicas para que o candidato reforce seus pontos fortes

O candidato deve se direcionar de modo que consiga apresentar seus pontos positivos para o profissional do processo de recrutamento e seleção. Haja vista que essa é uma oportunidade para que o profissional conheça mais sobre o candidato e vice-versa.

Demonstre sua capacidade dentro do mercado de trabalho

Dessa forma, o candidato que se deixa dominar pelo nervosismo, fica aquém do seu potencial, evitando demonstrar sua capacidade dentro do mercado de trabalho.

Direcione seus valores profissionais

Por isso, é muito importante que você – na condição de candidato – consiga direcionar seus valores profissionais, corroborando a sua narrativa por meio de gestos assertivos.

Leve para a entrevista de emprego situações que amparem seus valores profissionais

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que amparem seus valores profissionais, reforçando seus pontos positivos, tais como: criatividade; senso de urgência; gestão de pessoas; gestão de equipe; capacidade analítica; construção do relacionamento da marca com o cliente; inovação, dentre outros aspectos que impactam positivamente no mercado de trabalho dentro da sua área de atuação.

Construa uma narrativa objetiva

Também o candidato deve se direcionar para que construa uma narrativa objetiva. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações negativas.

Contorne seus pontos fracos de maneira resolutiva

Portanto, é importante que você contorne seus pontos fracos de maneira resolutiva. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, pode informar que deseja estudar comunicação. dessa forma, deseja expandir e melhorar a sua capacidade de negociação e persuasão.

Alguns pontos relevantes para a postura do candidato

Além disso, também é importante que o candidato evite cruzar os braços; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; controle o seu tom de voz; não deixe objetos em seu colo; cumprimente a todos os presentes e procure chegar um pouco mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego.

Torne o processo seletivo mais orgânico

Dessa forma, o candidato estará corroborando seus valores profissionais por meio de uma postura positiva, tornando o processo seletivo mais orgânico e fazendo com que a avaliação feita pelo profissional de recrutamento seja direcionada, e, portanto, genuína. Sendo assim, faça as devidas adaptações dos pontos citados e não esconda seu potencial no mercado de trabalho.